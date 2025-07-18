Новые санкции ЕС могут сорвать планы "Роснефти" продать долю в индийском НПЗ

Новые санкции Евросоюза, наложенные на индийский завод, перерабатывающий российскую нефть, могут помешать "Роснефти" избавиться от пакета акций в нем.

Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейшая российская нефтяная компания хочет выйти из проекта в Индии, поскольку не может репатриировать оттуда получаемую прибыль.

ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти, и, по словам лидера европейской дипломатии Каи Каллас, впервые применил санкционные меры к крупнейшему НПЗ "Роснефти" в Индии. Это завод Vadinar, принадлежащий индийской Nayara Energy, в которой российской компании принадлежит 49,13% акций.

"Роснефть" вела переговоры о возможной продаже своей доли с Reliance Industries, принадлежащей миллиардеру Мукешу Амбани. Но санкции усложнят для Reliance участие в сделке, поскольку это может поставить под угрозу ее бизнес в Европе, куда из Индии регулярно импортирует топливо, включая дизельное.

Как пишет The Moscow Times, из-за санкций "Роснефть" не может вывести свою долю прибыли в Россию, поскольку обложена западными санкциями. Кроме того, рупия - неконвертируемая валюта, и Индия ограничивает вывод капитала.

Частные индийские компании - одни из крупнейших покупателей российской нефти в мире.

Напомним:

Европейский Союз окончательно одобрил один из самых "жестких" пакетов санкций против России, в который, в частности, вошло снижение ценового потолка на нефть.