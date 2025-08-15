АРМА ищет управителя для дома и квартир Медведчука

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на избрание управляющего имуществом экс-нардепа Виктора Медведчука.

Об этом сообщается на сайте АРМА

Речь идет о жилом доме, общей площадью 731, 6 кв. м. и земельном участке общей площадью 0,0775 га. на берегу Днепра, с видом на Оболонскую набережную.

Также управляющего ищут на квартиру общей площадью 98,7 кв. м, в Деснянском районе г. Киева и две квартиры, общей площадью 51,2 кв. м, и 69,1 кв. м. в Оболонском районе г. Киева.

По оценке экспертов рыночная стоимость активов составляет более 123 млн грн, говорится в сообщении. Средства от управления будут выплачиваться напрямую в государственный бюджет Украины.

Конкурс на отбор управляющего стартовал через систему публичных закупок Prozorro 14 августа. Конечный срок подачи тендерных предложений 29 августа 2025 года.

Напомним:

Ранее на Prozorro выставили три квартиры, жилой и нежилой дома и земельный участок, принадлежавшие Виктору Медведчуку. Арестованные активы оценили в 148,6 миллиона гривен.

В управление АРМА передали жилой дом (731, 6 кв. м) и земельный участок общей площадью 0,0775 га, нежилой дом (877,9 кв. м), квартиру общей площадью 98,7 кв. м и две квартиры, общей площадью 51,2 кв. м, и 69,1 кв. м в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Хорватии еще в середине ноября 2022 года агенты ФБР провели обыск на яхте "Royal Romance" выданного России украинского нардепа Виктора Медведчука, 92-метровое судно пришвартовано в Трогире. Почти через 2 года после ареста, АРМА начала процедуру реализации яхты.