Екатерина Рожкова прекратила работу в Нацбанке

Екатерину Рожкову уволили с должности первого заместителя председателя Национального банка Украины. Эту позицию теперь возглавит заместитель председателя правления Сергей Николайчук.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Совет Национального банка уволил Рожкову из-за того, что еще 15 июня у нее истек срок полномочий. После этого в течение двух месяцев она дорабатывала на своей должности до принятия соответствующего решения об отставке.

"Национальный банк будет осуществлять поиск кандидата на вакантную теперь должность заместителя председателя Национального банка", - говорится в сообщении регулятора.

Что известно о Рожковой?

Екатерина Рожкова (53) работает в банковской сфере с 1998-го. Впервые на работу в НБУ пришла в 2009 году, когда на полгода возглавила Департамент безвыездного банковского надзора.

Второй раз в Нацбанк ее пригласила бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева в июне 2015 года. Сначала Рожкова в течение полугода (до 18 января 2016 года) была директором Департамента банковского надзора НБУ. Впоследствии - исполняла обязанности заместителя председателя правления НБУ.

С 25 октября 2016 года ее назначили заместителем председателя правления НБУ, а 15 июня 2018-го - первым заместителем председателя Нацбанка.

"Платинум банк"

Накануне своего второго прихода в Нацбанк в 2015 году Екатерина Рожкова возглавляла "Платинум банк". Ее приход в учреждение в ноябре 2013 года совпал с формальной сменой владельца банка: им стал Григорий Гуртовой.



В 2016 году Нацбанк признает реальным владельцем банка Бориса Кауфмана. До своего перехода в "Платинум банк" Рожкова работала в"Финбанке", который принадлежал приближенному к Кауфману бизнесмену Александру Грановскому.

В конце 2013 года, после прихода Рожковой в "Платинум банк", учреждение выдало ряд валютных кредитов, которые не обслуживались и неоднократно проходили через реструктуризацию. Часть этих решений (по реструктуризации) принималась банком, когда обязанности председателя правления исполняла Екатерина Рожкова.

18 марта 2024 года Верховный суд принял решение в споре по иску Фонда гарантирования вкладов, обязав бывшее руководство "Платинум банка" выплатить ФГВФЛ 1,47 млрд грн. Среди ответчиков по делу была и Екатерина Рожкова.

Поскольку она - едва ли не единственная из ответчиков, которая находится в Украине и получает официальную зарплату, то суд начал погашать эту задолженность преимущественно за ее счет - отчисляя часть зарплаты в пользу ФГВФЛ, а также арестовывая и выставляя на продажу ее имущество.

Осенью 2024 года ЭП стало известно, что взыскание задолженности с Рожковой временно приостановили, поскольку в суде рассматривался иск одного из топ-менеджеров "Платинум банка", который просил пересмотреть предыдущее решение. Однако впоследствии суд постановил возобновить исполнение решения.

Приватбанк

В начале января 2016 года Екатерина Рожкова начала исполнять обязанности члена правления НБУ, отвечая за банковский надзор. На работу в Нацбанк ее позвала бывшая глава Валерия Гонтарева. Как раз в то время Нацбанк завершал "очистку" банковского рынка и все больше внимания начал обращать на работу крупнейшего банка страны - "Приватбанка".

Как сообщили ЭП бывшие члены правления НБУ, именно Екатерина Рожкова взяла инициативу во взаимоотношениях с бывшими владельцами "Приватбанка", написании плана докапитализации учреждения, а впоследствии - в подготовке и национализации банка государством.

Из-за ее решающей роли в национализации бывший акционер "Приватбанка" Игорь Коломойский назвал Рожкову своим личным врагом и "Карфагеном, который должен быть уничтожен". В конце концов, Банк таки был национализирован, а сам Коломойский оказался за решеткой.

Долгожитель НБУ

На должности члена правления Нацбанка Рожкова находилась 9,5 года. За ее каденцию работу регулятора возглавляли четыре председателя: Валерия Гонтарева, Яков Смолий, Кирилл Шевченко и нынешний глава НБУ Андрей Пышный.

Летом 2020 года, Рожкова вместе с другими членами правления Нацбанка сообщила о политическом давлении, которое на регулятора оказывал президент Владимир Зеленский. Это давление в конце концов привело к отставке Якова Смолия и назначению Кирилла Шевченко новым главой НБУ.

При каденции Шевченко правления сменились почти все члены правления Нацбанка, которые пришли туда при каденции Гонтаревой. Зато Екатерина Рожкова удержалась на должности, несмотря на давление как со стороны самого Шевченко, так и со стороны Совета Нацбанка.