Санкции помешали России построить два ледокола

"Росморпорт" разорвал контракт с Онежским судостроительным заводом на строительство двух инновационных ледоколов общей стоимостью 18,5 млрд рублей.

Об этом пишет российское издание "Ведомости".

Сделка, заключенная в 2021 году и предусматривала строительство 95-метровых ледоколов мощностью 12-14 МВт класса Icebreaker7.

Речь идет о судах, способных передвигаться сквозь лед толщиной до 1,5 метра и работать как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе. Такие суда в России ранее не строили, говорится в сообщении.

"Ледоколы предназначались для круглогодичной эксплуатации в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также в Северном Ледовитом океане в летне-осенний период", - говорится в сообщении.

Передать заказчику их планировали еще в 2024 году, затем срок перенесли на 2026-й, но строительство фактически не велось из-за санкций.

Изначально предполагалось, что суда построят по субподряду на турецкой верфи Kuzey Star Shipyard, однако договоренности были сорваны после вторжения России в Украину.

Несмотря на то, что работы не велись, "Росморпорт" выплатил ССЗ аванс в 9,27 млрд рублей. Теперь завод обязали вернуть эти средства в течение пяти рабочих дней после расторжения контракта.

