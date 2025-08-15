Трамп и Путин встретятся в Аляске: мировые рынки замерли возле рекордов

Мировые фондовые рынки в пятницу торговались возле рекордных максимумов, инвесторы ждут переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Аляске.

Об этом сообщает Reuters.

Индекс MSCI All Country World вырос на 0,2% до 953,54 пункта - почти на уровне рекорда 954,21, зафиксированного в среду. Европейские индексы STOXX открылись с небольшим ростом.

"На рынках Европы все еще есть небольшая военная премия. Любой прорыв на переговорах может ее уменьшить, а также повлиять на цены на нефть и сырье", - заявил Шаниэль Рамджи из Pictet Asset Management. В то же время аналитики отмечают, что без участия Украины и европейских партнеров окончательное соглашение невозможно.

Инвесторы также ждут данных по розничным продажам в США после неожиданного роста индекса цен производителей в четверг, что уменьшило ожидания на агрессивное снижение ставки ФРС.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне 4,29%, индекс доллара снизился на 0,3% до 97,897. Японская иена укрепилась на 0,6% после того, как ВВП страны за второй квартал вырос на 1% в годовом измерении, превысив прогнозы.

Напомним:

Цены на нефть в пятницу поднялись до максимума за неделю после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил "последствиями" в случае, если Россия заблокирует мирное соглашение по Украине, что вызвало беспокойство относительно поставок.