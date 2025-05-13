Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс для запуска соглашения о недрах с США
Верховная Рада поддержала за основу проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых между Украиной и США.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").
За соответствующий законопроект №13256 в первом чтении проголосовали 286 нардепов.
Изменения в бюджетный кодекс нужны для наполнения Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, созданного в рамках двустороннего соглашения.
Украинский вклад в этот фонд будет формироваться из 50% доходов, полученных после вступления в силу соглашения, от:
- ренты за добычу нефти, газа, газового конденсата и других полезных ископаемых по новым лицензиям;
- выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;
- реализации госдоли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Эти средства будут зачисляться в специальный фонд госбюджета, откуда, по решению главного распорядителя (вероятно, Министерства экономики), будут перечисляться в Фонд восстановления.
По оценкам главы бюджетного комитета ВР Роксоланы Пидласы, в случае, если бы соглашение действовало с 2019 года, вклад Украины в фонд мог бы составить более 3 млрд грн за 5 лет.
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Напомним:
1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.
"Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина", - написала Свириденко.
Министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления. Текст был обнародован на сайте Минэкономики.
Так, речь идет о том, что соглашение будет предусматривать создание фонда инвестиций в восстановление Украины.
8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США. За проголосовали 338 депутатов. Никто из народных избранников не воздержался и не был против.
12 мая Зеленский подписал ратификацию соглашения о недрах с США.