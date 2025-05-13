Рада готовится увеличить расходы на оборону минимум на 200 миллиардов

Кабинет министров Украины планирует внести в парламент законопроект об увеличении расходов обороны минимум на 200 млрд грн для того, чтобы профинансировать выплату денежного обеспечения военнослужащим в конце года.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк. Эту информацию ЭП подтвердили собеседники в бюджетном комитете Рады.

"Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 млрд грн", - заявил Железняк.

В то же время собеседники ЭП в парламенте добавили, что законопроект правительства необходимо проголосовать уже в июне, поскольку летом этого года в графике заседаний парламента будут большие перерывы, что усложнит своевременное внесение изменений в бюджет и поставит под риск выплату денежного обеспечения военным уже осенью 2025 года.

Кроме этого, собеседники ЭП в парламенте, ознакомленные с состоянием выполнения бюджета Министерства обороны, добавили, что текущие изменения в бюджет будут не последними в 2025 году. Вероятно, в конце года возникнет необходимость увеличить расходы на оборону еще раз, однако предварительный объем этих дополнительных расходов пока неизвестен.

Отметим, что необходимость увеличения бюджета обороны в 2025 году связана с тем, что Минобороны проводит систематическое приближение расходов. Так, в начале года министерство использовало на закупку вооружения те расходы, которые были расписаны на конец года на выплату денежного обеспечения.

Иными словами, в случае, если изменения в государственную смету приняты не будут, государство уже осенью этого года не будет иметь возможности осуществлять выплаты денежного обеспечения военнослужащим.

Приближение расходов Минобороны осуществляет в рамках решения Совета национальной безопасности и обороны, которым предусматривалась интенсификация закупки вооружения и боеприпасов. Соответствующее решение приняли в конце 2024 года, опасаясь потенциальных проблем с получением оборонной помощи от США.Подробнее об этом ЭП писала в публикации.

В то же время после публикации ЭП Министерство финансов вышло с публичным заявлением, в котором отрицало потенциальные риски для выплаты денежного обеспечения и необходимость внесения изменений в бюджет.