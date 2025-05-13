Последствия блокирования поляками движения грузовиков: перевозчики массово отказываются от еЧерги

Перевозчики массово выписываются из "еЧерги" для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 тяжеловозов.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

12 мая с 16:00 польские перевозчики протестной акцией заблокировали для проезда международный автомобильный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину. Поэтому за 12 часов ночной смены на таможенном посту "Ягодин" оформили 205 грузовиков на въезд и только 8 - на выезд из Украины.

Электронная очередь, которая 12 мая насчитывала 1391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и по состоянию на утро 13 мая составляет 789 пустых или загруженных автомобилей.

В "живую очередь" на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения.

Напомним:

Польские перевозчики анонсировали проведение акции протеста с 12 мая возле пункта пропуска "Дорогуск", одного из ключевых на польско-украинской границе. Организаторы протеста выражали свое недовольство наличием электронной очереди в Украине, которая заменила физические очереди грузовиков. Также они обвиняли украинских перевозчиков в снижении ставок на перевозки и вытеснении с рынка.

Госпогранслужба сообщила, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей может быть затруднено из-за акции протеста польских перевозчиков. Она может продолжаться в течение четырех месяцев.