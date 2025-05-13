Выгоды не будет еще 10 лет: FT раскрыло реальные перспективы соглашения о недрах с США

Соглашение о недрах между Украиной и США не приведет к запуску добычи как минимум в течение десяти лет и потребует значительных инвестиций со стороны частного сектора.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Цель соглашения - привлечь инвестиции в украинскую горнодобывающую и энергетическую отрасли, а также создать совместный "инвестиционный фонд для восстановления" из будущих прибылей проектов.

"Это перспектива на 10-15 лет - примерно о таких сроках мы говорим", - сказал Эрик Расмуссен, бывший руководитель направления природных ресурсов в ЕБРР.

Питер Брайант, глава консалтинговой группы Clareo в сфере горной промышленности, отметил: "Соглашение почти не снижает рисков в цепочке поставок в ближайшее десятилетие, поскольку только открытие и разработка месторождений займут по крайней мере 10 лет".

К коммерческим природным ресурсам Украины относятся железная руда, уголь , литий, графит и титановые руды. Также Украина является третьим крупнейшим производителем газа в Европе.

Будущие проекты по добыче нефти и газа также войдут в пакет соглашения - эксперты считают, что эти направления могут реализовываться быстрее, чем горные.

Однако серьезные препятствия - в частности продолжающаяся война с Россией, недостаток геологических данных, поврежденная инфраструктура и риски коррупции - усложняют ситуацию. Учитывая эти факторы, первые минералы из новых шахт по этому соглашению могут появиться не раньше 2040 года.

Министр экономики Юлия Свириденко , которая подписала соглашение, заявила в четверг, что фонд заработает "в течение нескольких недель".

Однако до реальных результатов еще далеко: нужны годы геологической разведки, прежде чем будет создано технико-экономическое обоснование и начнется привлечение средств на разработку.

Фонд реконструкции США и Украины охватывает только новые проекты, поэтому уже существующие объекты, такие как шахты Ferrexpo (железная руда) или месторождение Шимановское , которое разрабатывает канадская Black Iron, под действие соглашения не подпадают.

В то же время генеральный директор Black Iron Мэтт Симпсон считает, что проект Шимановское останется важным "для привлечения инвестиций из-за рубежа после завершения войны". По его словам, одной из главных проблем будет "дефицит квалифицированных кадров", ведь в Украине с советских времен почти не строили новые шахты.

Даже украинские чиновники признают, что прибыли фонда придется ждать долго.

"Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и доходы фонда не будут распределяться, а будут реинвестироваться в Украину - в новые проекты и восстановление", - написала Свириденко в X (Twitter) в день подписания соглашения.

Еще одной проблемой является доступ к советским геологическим картам и данным - большинство из них засекречены из-за войны. Эксперты также отмечают , что учитывая долгую историю горной промышленности Украины, самые перспективные месторождения могут уже быть исчерпаны.

Читайте также: Кот в мешке? Что именно предусматривает соглашение об ископаемых с США

Напомним:

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США. За проголосовали 338 депутатов. Никто из народных избранников не воздержался и не был против.

1 мая Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

"Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина", - написала Свириденко.

"Соединенные Штаты преданы делу содействия прекращению этой жестокой и бессмысленной войны. Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, в центре которого - свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления. Текст был обнародован на сайте Минэкономики.

Так, речь идет о том, что соглашение будет предусматривать создание фонда инвестиций в восстановление Украины.

12 мая Зеленский подписал ратификацию соглашения о недрах с США.

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект №13256, который вносит изменения в Бюджетный кодекс для реализации "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.