ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Украины на 2025 год: ожидания ухудшились

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2025 год до 3,3% с 3,5%, которые он ожидал в феврале.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

Как и ранее, он сохранил прогноз на 2026 год на уровне 5,0% при условии прекращения войны России против Украины и получения выгод от послевоенной реконструкции.

"Глобальное торговое давление, а также война влияют на экономические ожидания на 2025 год. Ожидается, что рост ВВП Украины замедлится до 3,3% в 2025 году, а недавние глобальные торговые противоречия добавят дополнительных рисков к уже высокой неопределенности, связанной с войной России против Украины", - отмечается в сообщении банка.

Отмечается, что стабильное внешнее финансирование от ЕС в рамках программы Ukraine Facility и поступления от замороженных российских активов ERA, предоставленные странами G7, полностью покроют внешний и фискальный дефициты в 2025 году, поддерживая макроэкономическую стабильность.

Ожидается, что мощный стимул со стороны государственного потребления и увеличение военных закупок отечественной промышленности поддержат экономический рост.

В то же время банк отметил, что с середины 2024 года наблюдается замедление экономического роста и ускорение инфляции из-за влияния войны, начавшейся с российского вторжения в феврале 2022 года.

Рост ВВП в 2024 году заметно замедлился с более 5,0% в первом полугодии до около 2,0% во втором полугодии, в результате чего общий показатель снизился до 2,9%.

Среди причин - дефицит электроэнергии из-за российских атак, низкий урожай и острый дефицит рабочей силы в экономике, вызванный обусловленными войной потребностями.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в феврале снизил прогноз роста экономики Украины (ВВП) на 2025 год на 1,2 процентных пункта. Тогда прогноз роста составлял 3,5%, а сентябрьский отчет предусматривал 4,7%.