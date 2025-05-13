Комитет ВР поддержал законопроект для запуска соглашения о недрах с США

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект №13256, который вносит изменения в Бюджетный кодекс для реализации "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.

Она отметила, что изменения в бюджетный кодекс нужны для наполнения Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, созданного в рамках двустороннего соглашения.

Украинский взнос в этот фонд будет формироваться из 50% доходов, полученных после вступления в силу соглашения, от:

ренты за добычу нефти, газа, газового конденсата и других полезных ископаемых по новым лицензиям ;

выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;

реализации госдоли продукции по новым соглашениям о разделе продукции .

Эти средства будут зачисляться в специальный фонд госбюджета , откуда, по решению главного распорядителя (вероятно, Министерства экономики), будут перечисляться в Фонд восстановления.

По ее оценкам, в случае, если бы соглашение действовало с 2019 года, вклад Украины в фонд мог бы составить более 3 млрд грн за 5 лет.

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Напомним:

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США. За проголосовали 338 депутатов. Никто из народных избранников не воздержался и не был против.

1 мая Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

"Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина", - написала Свириденко.

"Соединенные Штаты преданы делу содействия прекращению этой жестокой и бессмысленной войны. Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, в центре которого - свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления. Текст был обнародован на сайте Минэкономики.

Так, речь идет о том, что соглашение будет предусматривать создание фонда инвестиций в восстановление Украины.

12 мая Зеленский подписал ратификацию соглашения о недрах с США.