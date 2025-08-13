Нацбанк рассказал, сколько "энергетических кредитов" выдали банки

Банки обеспечили финансирование проектов бизнеса на восстановление генерации энергетики мощностью 993 МВт.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Банки в рамках реализации меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате массированных атак РФ, обеспечили финансирование проектов бизнеса на восстановление генерации энергетики мощностью 993 МВт", - говорится в сообщении.

По данным опроса банков, кроме генерации энергии за период с 01 июня 2024 года до 01 августа 2025 года банки обеспечили финансирование проектов бизнеса по хранению энергии и генерации тепла на 389 МВт.

Всего за этот период банки обеспечили финансирование проектов по восстановлению энергетики в 21 области страны на 26,2 млрд грн, в том числе 1 998 кредитов бизнесу на 24,7 млрд грн и 9 645 - населению на 1,4 млрд грн.

Валовой портфель "энергетических" кредитов юридическим лицам с учетом их погашения по состоянию на 01 августа достиг 16,6 млрд грн, физическим лицам - 1,2 млрд грн, отмечает НБУ

"Энергетическая отрасль признана одной из приоритетных в рамках разработанной Национальным банком совместно с Министерством экономики и Министерством финансов стратегии по развитию кредитования", - говорится в сообщении.

"В рамках стратегии Национальный банк внедрил ряд шагов для активизации кредитования приоритетных отраслей. В частности, для стимулирования финансирования энергетической отрасли пересмотрены требования по оценке банками кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования при его принятии банками в залог по соответствующим кредитам", - информирует НБУ.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине планируют ввести около 1 ГВт новой генерации для восстановления энергетики после российских атак.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина планирует построить до 1 ГВт новой генерации до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что Нидерланды приняли решение о внесении в Фонд поддержки энергетики Украины 65 миллионов евро.

Также сообщалось, что Украина продолжит переговоры с Болгарией о приобретении двух реакторов ВВЭР-1000 для энергоблоков Хмельницкой АЭС.