НБУ рассказал, сколько ипотечных кредитов выдали банки Украины

В мае украинские банки выдали 599 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

По данным ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, на первичном рынке недвижимости предоставлено 352 кредита на 639,6 млн грн, из них 106 на 187,2 млн грн - под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество. Еще 247 кредитов на 451,1 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 10% на вторичном рынке. Причем качество ипотечного портфеля хорошее, отмечает НБУ: доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.

Больше всего ипотечных кредитов в мае выдано в Киевской области (212 договоров на общую сумму 371,3 млн грн, или 34% от общего объема) и в городе Киеве (119 договоров на 259,3 млн грн).

Во Львовской области подписали 39 договоров на 76,6 млн грн), в Ивано-Франковской области - 28 договоров на 47,7 млн грн, в Днепропетровской области - 23 договора на 42,8 млн грн.

"Во время опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков", - отметил Нацбанк.

Напомним:

Ранее сообщалось, что доля ипотечных кредитов вне государственной программы "еОселя" выросла до 4,5% (на 2%) с начала года. Условия по чисто банковским кредитам не могут конкурировать с государственной ипотекой, ведь в среднем ставки по "еОселя" вдвое ниже процентов, которые предлагают банки.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что банки сохранили оптимизм относительно роста кредитных портфелей бизнеса и населения и впервые за год ожидают улучшения качества займов.