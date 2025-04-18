Правительство расширило программу "5-7-9%" для фермеров на строительство овощехранилищ
Кабинет министров расширил возможности аграриев по строительству овощехранилищ в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Об этом сообщило Минагрополитики.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 18 апреля.
Отмечается, что теперь агропроизводители, инвестирующие в строительство овощехранилищ и картофелехранилищ, смогут воспользоваться государственной поддержкой в виде компенсации процентной ставки по кредитам - до 150 млн грн, как и предприятия животноводческой и перерабатывающей отраслей.
В Минагрополитики сообщили, что из-за войны и уничтожения инфраструктуры в Украине дефицит хранилищ увеличился до 60%. Потребность в построении хранилищ составляет 340 000 тонн.
"Это усиление продовольственной безопасности страны, что позволит снизить ценовые колебания на овощи и фрукты в межсезонье", - отметил министр аграрной политики Виталий Коваль.
Напомним:
Министр аграрной политики и сельского хозяйства Виталий Коваль призвал бизнес инвестировать в овощехранилища.