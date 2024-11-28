Укрзалізниця повідомляє про точкові знеструмлення

Попри точкові знеструмлення понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що ситуація із рухом стабільна та контрольована.

"Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше 1 години для 6 поїздів, але там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", – зазначають в компанії

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У зв’язку з повітряною тривогою в Україні запроваджено екстрені відключення світла.