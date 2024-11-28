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Укрзализныця сообщает о точечных обесточениях

Алексей Артемчук — 28 ноября, 09:20
Укрзализныця сообщает о точечных обесточениях

Несмотря на точечные обесточивания более 150 поездов Укрзализныци следуют по расписанию.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Ситуация с движением стабильная и контролируемая.

"Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки чуть больше 1 часа для 6 поездов, но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика постепенно сокращаем", - отмечают в компании

Напомним:

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электроэнергия

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