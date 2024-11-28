Укрзализныця сообщает о точечных обесточениях
Несмотря на точечные обесточивания более 150 поездов Укрзализныци следуют по расписанию.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Ситуация с движением стабильная и контролируемая.
"Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки чуть больше 1 часа для 6 поездов, но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика постепенно сокращаем", - отмечают в компании
Напомним:
В связи с воздушной тревогой в Украине введены экстренные отключения света.