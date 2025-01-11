Трамп і Цукерберг зустрілися в Мар-а-Лаго – Semafor

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю в Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє новинний сайт Semafor з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, передає Reuters.

У п'ятницю американський Meta заявила, що припиняє свої програми різноманітності, рівності та інклюзивності, в тому числі програми найму, навчання та вибору постачальників, у службовій записці для своїх співробітників.

Раніше цього тижня соціальна мережа також скасувала свою програму перевірки фактів у США і послабила обмеження на дискусії навколо спірних тем, таких як імміграція та гендерна ідентичність, піддавшись критиці з боку консерваторів.

Нагадаємо:

Meta оголосила про низку змін у своїй політиці модерації контенту, які фактично покладуть край її багаторічній програмі перевірки фактів, яка була запроваджена для боротьби з поширенням дезінформації.