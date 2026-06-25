Facebook прискорює заміну людської модерації штучним інтелектом

Техногігант Meta поспішає замінити людську модерацію генеративним штучним інтелектом у рамках більш широкої кампанії зі скорочення витрат, покликаної компенсувати величезні витрати генерального директора Марка Цукерберга на штучний інтелект.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія планує використовувати великі мовні моделі для перевірки контенту та реклами на своїх платформах, що може допомогти йому заощаджувати мільярди доларів щорічно.

Цього року Meta вже замінила великими мовними моделями близько 50% запитів на перевірку людьми. Вони додали, що компанія прагне ще більше зменшити цей показник до кінця року — для певних типів контенту, можливо, на понад 90%.

Meta вже давно покладається на поєднання автоматизованих систем та людських модераторів, зокрема сторонніх підрядників, для оцінки того, чи порушує публікація або реклама її правила. Апеляції користувачів, як правило, розглядаються людськими модераторами.

Meta заявила, що перехід до модерації за допомогою штучного інтелекту має на меті ефективніше використовувати технологію, що стрімко розвивається, а не економію коштів.

За її словами, з березня проведені попередні тести показали, що в середньому великі мовні моделі (LLM) при виявленні порушень роблять на 13 відсотків менше помилок, ніж люди, при цьому виявляючи на 10 відсотків більше фактичних порушень.

Поштовх до впровадження модерації на основі ШІ відбувається на тлі того, як Цукерберг вкладає мільярди доларів у таланти та інфраструктуру, необхідні для розробки того, що він називає "особистою суперінтелектуальною системою", обіцяючи користувачам гіперперсоналізовані продукти та агенти на базі ШІ.

За словами джерел FT, Meta також намагається скоротити операційні витрати, використовуючи ШІ для автоматизації внутрішніх процесів, таких як кодування.

Нагадаємо:

Гендиректор Meta Марк Цукерберг доручив команді створити додаток для ринків прогнозів: додаток із попередньою назвою Arena буде незалежним від Facebook та Instagram. Він має конкурувати за увагу з Polymarket і Kalshi, найбільшими ринками прогнозів.