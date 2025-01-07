Meta припиняє програму перевірки фактів у модерації контенту – NYT

Meta у вівторок оголосила про низку змін у своїй політиці модерації контенту, які фактично покладуть край її багаторічній програмі перевірки фактів, яка була запроваджена для боротьби з поширенням дезінформації.

Про це повідомляє The New York Times.

Відмова від багаторічної практики є яскравим свідченням того, як компанія змінює свою стратегію у світлі політичного клімату, що склався за часів Трампа.

Meta описала ці зміни в стилі вибачення, зазначивши, що компанія впродовж останнього десятиліття відійшла занадто далеко від своїх цінностей.

"Ми хочемо усунути поступове розширення нашої місії, яке зробило наші правила надто жорсткими і схильними до надмірного застосування", – заявив Джоел Каплан, новий глобальний керівник політики Meta.

Замість використання новинних організацій і сторонніх груп, Meta, яка володіє Facebook, Instagram і Threads, покладатиметься на користувачів, які додаватимуть нотатки або виправлення до публікацій, що можуть містити хибну або оманливу інформацію.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг у відеозверненні заявив, що новий протокол, який буде запущено в США найближчими місяцями, схожий на систему Community Notes, яку використовує X (колишній Twitter).

"Час повернутися до наших витоків, до свободи вираження", – сказав Цукерберг. Нинішня система перевірки фактів, за його словами, "досягла точки, коли виникає надто багато помилок і надмірної цензури".

Цукерберг визнав, що через це рішення на платформі з’явиться більше "поганого контенту". "Реальність така, що це компроміс", – сказав він. "Це означає, що ми виявлятимемо менше шкідливого контенту, але також зменшимо кількість невинних публікацій і акаунтів, які ми випадково блокували".