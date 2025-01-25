Вночі 26 січня через технічні роботи платежі у Приват24 будуть недоступні

В ніч на 26 січня у ПриватБанку проводитимуть планові роботи систем та сервісів, платежі через Приват24 будуть недоступні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Сервіс буде недоступний з 00:00 до 05:00.

"У період проведення робіт 26 січня з 00:00 і до 05:00 години ранку, банк тимчасово призупинить платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб.

Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте платежі через Приват24 - радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт", – йдеться у повідомленні.

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