Прибыльность маршрутов "Укрзализныци": только 5-7% рентабельны, все пригородные - убыточны

В финансовом плане Укрзализныци на 2025 год прогнозируют убыток в 22 млрд грн от пассажирских перевозок, а единственным прибыльным сегментом остаются международные рейсы.

Об этом сообщил гендиректор УЗ Александр Перцовский в интервью, передает Liga.net.

"Мы считаем прибыльность каждого отдельного рейса. Если я сегодня как бизнес оставлю чисто прибыльные рейсы, это будет 5-7% всех наших маршрутов, всю остальную сеть надо закрыть. Это по дальнему следованию, по пригородному - надо закрыть вообще все", - сказал он.

Перцовский отметил, что убыточность пассажирских перевозок - общемировая норма и Украина не является уникальной в этом плане.

"Раньше грузы генерировали достаточно прибыли, чтобы это перекрывать. Если брать по 2023 году, они генерировали 20 млрд грн операционной прибыли. В 2024-2025 году имеем несколько иную тенденцию... Прибыльность грузовых перевозок начала снижаться, а в 2025-м она планово падает вообще до уровня 5-6 млрд грн, что не позволяет перекрыть убыточность пассажирских. Это при условии, что мы не продавим индексацию грузовых перевозок", - сказал Перцовский.

Он пояснил, что снижение прибыльности грузового сегмента обусловлено рядом факторов:

уменьшением объемов перевозок угля, зерна и металлургической продукции (в частности, из-за остановки Ингулецкого ГОКа и сокращения объемов ArcelorMittal);

изменением структуры перевозок в пользу более дешевых грузов;

повышением стоимости электроэнергии для бизнеса;

индексацией заработных плат.

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Напомним:

Кабинет Министров согласовал привлечение АО "Укрзализныця" займа от Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму 480 млн евро под государственные гарантии.