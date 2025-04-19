У короткому списку на голову "Укренерго" три кандидатури – "Енергореформа"

Наглядова рада НЕК "Укренерго" визначила трьох кандидатів на посаду голови правління компанії.

Про це повідомляє "Енергореформа" із посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел видання, до списку кандидатів увійшли тво керівника компанії Олексій Брехт, її головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник компанії – Іван Юрик. Юрик у 2020 та 2021 роках виконував обовʼязки голови правління "Укрзалізниці".

Як стверджують співрозмовники Енергореформи, на конкурс подавали заявки, зокрема глава "Українських розподільних мереж" Артем Мартинюк, керівник "Гарантованого покупця" Артем Некрасов, член правління "Укрзалізниці" до жовтня 2024 року Антон Мішин.

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Нагадаємо:

У лютому Наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії.

У вересні за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.