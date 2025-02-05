Оголошено конкурс на посаду голови правління "Укренерго": супроводжуватиме Korn Ferry

Наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Супроводжувати конкурс буде Korn Ferry – одна з найкращих глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників та розвитку лідерства", - йдеться в повідомленні.

Згідно з вимогами, майбутній керівник компанії має на час війни:

забезпечити захист критично важливих елементів енергосистеми та швидке відновлення пошкоджених війною енергетичних об’єктів;

підтримувати розвиток розподіленої генерації для підвищення гнучкості та стійкості енергосистеми;

створити резерв критично важливого обладнання та забезпечити його безпечне зберігання для швидкого відновлення;

відновити фінансову стійкість та довіру міжнародних фінансових партнерів;

посилити пропускну спроможність мережі шляхом будівництва інтерконекторів з ЄС для збільшення пропускної спроможності та допустимих маржинальних перетоків.

Водночас голова правління має створити передумови для післявоєнного розвитку компанії шляхом досягнення цілей, серед яких відновлення фінансової стійкості Укренерго та довіри міжнародних фінансових партнерів, а також посилення пропускної спроможность мережі за рахунок будівництва інтерконекторів з ЄС.

Кандидати повинні мати більше семи років досвіду роботи на вищих управлінських посадах в енергетиці або у великих промислових компаніях, або глобальних аудиторських та консалтингових компаніях (Big4, Big3).

Потрібен також підтверджений досвід успішної взаємодії з регуляторними органами, профільними міністерствами, державними та міжнародними партнерами, зокрема в енергетичному секторі.

Кандидат має бути вільним від будь-яких прямих чи опосередкованих бізнес-інтересів, професійних відносин чи особистих зв’язків, які можуть поставити під загрозу його здатність ухвалювати неупереджені рішення на посаді голови правління НЕК "Укренерго".

Документи приймаються до 14 березня.

Нагадаємо:

У вересні за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.