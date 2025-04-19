В коротком списке на главу "Укрэнерго" три кандидатуры - "Энергореформа"

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" определил трех кандидатов на должность председателя правления компании.

Об этом сообщает "Энергореформа" со ссылкой на собственные источники.

По информации источников издания, в список кандидатов вошли врио руководителя компании Алексей Брехт, ее главный диспетчер и член правления Виталий Зайченко и еще один представитель компании - Иван Юрик. Юрик в 2020 и 2021 годах исполнял обязанности председателя правления "Укрзалізниці".

Как утверждают собеседники Энергореформы, на конкурс подавали заявки, в частности глава "Украинских распределительных сетей" Артем Мартынюк, руководитель "Гарантированного покупателя" Артем Некрасов, член правления "Укрзалізниці" до октября 2024 года Антон Мишин.

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Напомним:

В феврале Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" объявил конкурс на должность председателя правления компании.

В сентябре по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании. И.о. председателя правления компании был назначен Алексей Брехт.