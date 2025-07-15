Таможенники обнаружили схему с ввозом авто под видом "гуманитарки"

Государственная таможенная служба сообщила о разоблачении нескольких группировок, вывозивших автомобили на территорию Украины под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

В течение января-июля 2025 года таможенники разоблачили несколько организованных группировок, действовавших под прикрытием благотворительных организаций для ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи, что позволяет не платить таможенные платежи.

В дальнейшем эти автомобили продавали на территории Украины. По такой схеме за 2025 год было ввезено несколько тысяч авто.

"Пропуск авто через границу был абсолютно законным, ведь гуманитарной помощью товары признаются по декларативному принципу без принятия соответствующего решения уполномоченными государственными органами.

У злоумышленников были надлежащим образом оформлены документы, поэтому "гуманитарные" транспортные средства беспрепятственно прошли таможенное оформление", - говорится в сообщении.

После тщательной проверки, оказалось, что благотворители являются фиктивными, а фонды которые они якобы представляют возглавляют люди из криминалитета, временно оккупированных территорий, те, которые вообще не слышали о своей благотворительной деятельности или даже мертвые люди.

Как отмечают в Гостаможслужбе, всего с начала действия военного положения таможенные органы направили 977 сообщений о выявленных деяниях с признаками преступления, а также составили 1426 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с товарами, которые декларировались как гуманитарная помощь.