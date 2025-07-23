Зрив курсу до ЄС: Зеленського закликають скасувати закон про обмеження антикорупційних інституцій

Бізнес-спільнота, громадські організації та аналітичні центри звернулися до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради із закликом скасувати закон про ліквідацію незалежності антикорупційних інституцій.

Про це йдеться в повідомленні CEO Club Ukraine.

В повідомленні зазначається, що скандальний законопроєкт № 12414, ухвалений Верховною Радою України, ліквідовує незалежність антикорупційних органів, перетворюючи їх на підрозділи нереформованої й політично залежної прокуратури, а також суттєво обмежує ефективність роботи цих органів, позбавляючи їх можливості зберігати конфіденційність розслідувань.

"По суті це означає знищення одного з тих найважливіших факторів, які тримають для України відчиненими двері до Європейського Союзу, забезпечують довіру й підтримку з боку європейських партнерів, життєво необхідну в час війни", - йдеться в повідомленні.

Окрім іншого, зазначають активісти, це створює підстави для згортання наявних здобутків євроінтеграції та надзвичайно збільшує фінансові ризики для країни.

"Знаючи позицію європейських партнерів, ми розцінюємо нинішні події як зрив курсу на європейську інтеграцію, за який заплачено не лише сотнею життів Героїв Небесної Сотні, а й багатьма тисячами життів героїв АТО та згодом Сил оборони України в ході повномасштабної війни", - йдеться в заяві.

"Разом зі зривом перезавантаження Бюро економічної безпеки та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, застосуванням політично вмотивованого вибіркового правосуддя до громадських активістів, військовослужбовців, журналістів тощо, це створює відчуття повернення у 2013 рік, коли геополітичний та цивілізаційний вибір України ще не був зроблений", - також говориться в повідомленні.

Повний список підписантів тут.

Детальніше про початок ліквідації незалежності антикорупційної системи читайте у матеріалі: "Останній генпрокурор з такою кількістю повноважень – це Пшонка. Як в питанні боротьби з корупцією Україну повертають до часів Януковича".

Нагадаємо:

22 липня Рада проголосувала за скандальний законопроєкт #12414, що обмежує незалежність антикорупційних органів (НАБУ і САП), а Володимир Зеленський підписав його попри звернення активістів, "занепокоєння" Євросоюзу і масові протести у Києві, Львові Дніпрі та Одесі.