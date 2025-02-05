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Зеленський про високі ціни на ліки: "Абсолютно неприпустимо"

Олексій Артемчук — 5 лютого, 20:54
Зеленський про високі ціни на ліки: Абсолютно неприпустимо
Getty Images

Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Голова держави наголосив, що контроль за цінами на життєво важливі товари, зокрема медикаменти, є відповідальністю уряду, Антимонопольного комітету та міністра охорони здоров'я.

"Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо", – заявив Зеленський.

За його словами, він провів нараду з відповідальними посадовцями, проте досі не отримав конкретних пропозицій.

"Я втомився чекати відповідних рішень. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення.", – зазначив президент.

ліки Зеленський

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