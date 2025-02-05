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Зеленский о высоких ценах на лекарства: "Абсолютно недопустимо"

Алексей Артемчук — 5 февраля, 20:54
Зеленский о высоких ценах на лекарства: Абсолютно недопустимо
Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что контроль за ценами на жизненно важные товары, в частности медикаменты, является ответственностью правительства, Антимонопольного комитета и министра здравоохранения.

"То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо", - заявил Зеленский.

По его словам, он провел совещание с ответственными должностными лицами, однако до сих пор не получил конкретных предложений.

"Я устал ждать соответствующих решений. Времени немного. Все, что надо сделать, вполне понятно. Если решений для доступности лекарств не будет, будут кадровые решения.", - отметил президент.

лекарства Зеленский

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Зеленский о высоких ценах на лекарства: "Абсолютно недопустимо"
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