Зеленський про ГТС у контексті угоди щодо надр: американці нас нікуди не підштовхували

Президент Володимир Зеленський заявив, що у конексті угоди про надра зі США українську газотранспортну систему не обговорювали.

Про це він сказав під час брифігу для ЗМІ.

У Зеленського запитали, чи обговорюється в контексті мінеральної угоди зі США використання української ГТС, чи допускає Україна відновлення транзиту через ГТС, і чи наполягають на цьому Штати.

"Про трубу не говорили. Хоча, якщо ми можемо говорити про цей актив, - можемо говорити. Авжеж, не про те, що рускіє будуть свій газ качати і заробляти на війні. Ми багато разів говорили: є інший газ, інші країни - будь ласка. Американці нас нікуди не підштовхували", - сказав президент.

Нагадаємо:

Раніше агенттво Reuters повідомило, що в оновленій угоді про надра США планують взяти під контроль газопровід, що через Україну зʼєднує Росію з Європою.