Будівництво Подільського мосту: посадовець КП отримав підозру через завищення вартості робіт

Заступнику директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" повідомили про підозру - його звинувачують у будівництві Подільського мосту в Києві зі збитками у 3,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Посадовцю КП повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час будівництва Подільського мосту. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Зазначається, що у квітні 2017 року комунальне підприємство та генпідрядник уклали договір на виконання робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

Слідство встановило, що у червні 2023 року підозрюваний, "неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірив фактичні обсяги використаного будівельного матеріалу - піску річкового та витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів, однак підписав акти приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023".

Йдеться про роботи з влаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова, додали в прокуратурі.

"До актів виконаних робіт внесені завищені відомості про використання піску, а також завищено обсяги проведених робіт.

Відповідно до висновків судових будівельно-технічної та економічної експертиз, розмір збитків територіальної громади становить понад 3,5 млн грн", - йдеться у заяві прокуратури.

Нагадаємо:

У травні 2023 року повідомлялось, що Київська міська прокуратура встановила факти мільйонних розкрадань на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту; водночас столична влада тоді стверджувала, що ніяких порушень немає.

У грудні 2023 року прокуратура повідомила про підозру керівнику КП, який на 24 млн грн завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту.

У серпні 2024 року підозру отримав керівник субпідрядної організації - його звинувачують у привласненні 6 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Повідомлялось, що з 1 грудня 2024 року дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро.

Також повідомлялось, що у Києві з 1 грудня запускають два додаткових автобусних маршрути по Подільському мостовому переходу – один на Троєщину і ще один на Воскресенку.