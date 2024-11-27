Кличко назвав дату відкриття руху Подільським мостом у Києві

З 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро.

Таке рішення підтримала Рада оборони Києва, пише міський голова Віталій Кличко.

Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Наразі мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу маршруту 111.

Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що після завершення будівництва доріг від Русанівських садів до вулиці Вершигори та проспекту Шухевича міська влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.