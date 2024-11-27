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У Києві пустять автобуси нових маршрутів через Подільський міст

Віктор Волокіта — 27 листопада, 14:56
У Києві пустять автобуси нових маршрутів через Подільський міст

У Києві з 1 грудня запускають два додаткових автобусних маршрути по Подільському мостовому переходу – один на Троєщину і ще один на Воскресенку.

Про це повідомляє КМДА.

Автобуси курсуватимуть Подільським мостовим переходом із житлових масивів Троєщина та Воскресенка.

Маршрут №110 буде починатися від вулиці Милославської й прямуватиме до станції метро "Площа українських героїв". Він дублює маршрут №61 (Милославська – ст. Троєщина), тому робота останнього буде призупинена.