У Києві пустять автобуси нових маршрутів через Подільський міст

У Києві з 1 грудня запускають два додаткових автобусних маршрути по Подільському мостовому переходу – один на Троєщину і ще один на Воскресенку.

Про це повідомляє КМДА.

Автобуси курсуватимуть Подільським мостовим переходом із житлових масивів Троєщина та Воскресенка.

Маршрут №110 буде починатися від вулиці Милославської й прямуватиме до станції метро "Площа українських героїв". Він дублює маршрут №61 (Милославська – ст. Троєщина), тому робота останнього буде призупинена.