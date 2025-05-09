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YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб

Олексій Артемчук — 9 травня, 17:35
YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб
Getty Images

Платформа YouTube заблокувала канал Олексія Арестовича, а також ще кількох осіб, які перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.

Зазначається, що серед них — канали Костянтина Бондаренка, Дмитра Васильця, Анастасії Кашеварової (включно з проєктами DailyStorm і This is media) та Павла Оніщенка.

Раніше були також заблоковані канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова. Усі згадані акаунти наразі недоступні для перегляду на території України.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 травня 2025 року про запровадження персональних санкцій щодо низки публічних діячів, серед яких зокрема колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович, політолог Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.

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