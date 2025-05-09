YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц

Платформа YouTube заблокировала канал Алексея Арестовича, а также еще нескольких лиц, которые находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации.

Отмечается, что среди них - каналы Константина Бондаренко, Дмитрия Васильца, Анастасии Кашеваровой (включая проекты DailyStorm и This is media) и Павла Онищенко.

Ранее были также заблокированы каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева. Все упомянутые аккаунты пока недоступны для просмотра на территории Украины.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 мая 2025 года о введении персональных санкций в отношении ряда публичных деятелей, среди которых в частности бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович, политолог Константин Бондаренко и блогер Мирослав Олешко.