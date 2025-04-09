ЄС запроваджує мита на 21 мільярд євро у відповідь на політику Трампа
Європейський Союз оголосив про запровадження торговельних контрзаходів проти США загальною сумою приблизно 21 млрд євро. Це відповідь на 25% мито Дональда Трампа на європейську сталь та алюміній.
Про це пише Bloomberg.
Країни ЄС підтримали ініціативу Єврокомісії, і мита почнуть діяти після завершення процедур і публікації акту — перша хвиля стартує вже 15 квітня.
Вони торкнуться, зокрема, сільськогосподарської продукції, алмазів, мотоциклів і сої зі штатів, важливих для американських політиків, зокрема Луїзіани, де мешкає спікер палати представників Майк Джонсон.
У Єврокомісії підкреслили: "Ці контрзаходи можуть бути припинені у будь-який час, якщо США погодяться на справедливий та збалансований результат переговорів".
Мита розділено на три етапи: з 15 квітня, з середини травня і з 1 грудня. Переважна частина продукції обкладатиметься 25%-ним митом, деякі — 10%.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз повинен зобов'язатися купувати американські енергоносії на 350 мільярдів доларів, щоб отримати знижки на митні тарифи.
Нове 25% мито на імпорт пива до США може залишити без роботи до 100 000 працівників пивоварної галузі в Європі та призвести до закриття заводів.