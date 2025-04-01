ЄС готує санкції проти банків і техгігантів США через мита Трампа

Європейський Союз розглядає відповідні заходи проти американських банків і технологічних компаній у відповідь на нові мита, які готує адміністрація Дональда Трампа.

Про це пише Politico.

Видання зазначає, що раніше Брюссель реагував на торгівельні обмеження Вашингтона дзеркальними митами, проте цього разу ЄС готовий підняти ставки. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Ми підійдемо до цих переговорів з позиції сили. Всі інструменти на столі".

За даними джерел, серед можливих заходів — цифрові податки для американських технологічних гігантів, обмеження для банків J.P. Morgan і Bank of America, а також нові регуляторні вимоги для компаній X, Google та Amazon.

Трамп планує запровадити нові тарифи не лише на товари, а й на послуги. Це може змінити правила гри для європейського бізнесу, адже ЄС значно більше імпортує американські послуги, ніж експортує власні.

Один із дипломатів ЄС, який побажав залишитися анонімним, зазначив: "Якщо Трамп запровадить відповідні мита, ми вступаємо в абсолютно нову гру".

Крім того, Брюссель розглядає можливість обмежити доступ американських компаній до державних контрактів та ввести нові правила для фінансових операцій.

Попри загрозу ескалації конфлікту, Євросоюз також сподівається на переговори. Комісар з питань торгівлі Марош Шефчович вважає можливою "термінову угоду", яка встановить рамки для подальших дискусій між Брюсселем і Вашингтоном.

Нагадаємо:

Європейський Союз оцінює рішення Вашингтона щодо запровадження 25%-х мит на імпорт автомобілів і запчастин та має намір вжити заходів у відповідь для захисту всіх країн-членів.