"єОселя": програму доступної іпотеки планують розширити на аграріїв

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль спільно з головою правління "Укрфінжитло" Євгеном Мецгером обговорили запуск програми доступної іпотеки «єОселя» для аграріїв.

Про це міністр агрополітики повідомив у Фейсбуці.

Зазначається, що іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років на купівлю житла, а перевага надаватиметься сільській місцевості.

Коваль наголосив, що Мінагрополітики зацікавлене в такій соціальній програмі, тож надалі спільно з "Укрфінжитло" розроблятиметься дорожня карта.

«Для початку визначимо критерії іпотечної програми. Зокрема, категорії, регіони та розмір компенсації першого внеску. Акцент плануємо зробити на аграріях з прифронтових територій, ВПО та жінках», - написав Коваль.

Міністр упевнений, що програма не лише дасть можливість отримати фермерам власне житло, а й допоможе розвинути аграрну галузь та забезпечити соціальну стабільність села.

Нагадаємо:

Державна програма "єОселя" домінує на ринку та не залишає простору для розвитку ринкової іпотеки.