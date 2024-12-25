"еОселя": программу доступной ипотеки планируют расширить на аграриев

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль совместно с председателем правления "Укрфинжитло" Евгением Мецгером обсудили запуск программы доступной ипотеки "еОселя" для аграриев.

Об этом министр агрополитики сообщил в Фейсбуке.

Отмечается, что ипотечная инициатива будет предусматривать доступные кредиты под 3% и 7% сроком на 20 лет на покупку жилья, а предпочтение будет отдаваться сельской местности.

Коваль отметил, что Минагрополитики заинтересовано в такой социальной программе, поэтому в дальнейшем совместно с "Укрфинжитло" будет разрабатываться дорожная карта.

"Для начала определим критерии ипотечной программы. В частности, категории, регионы и размер компенсации первого взноса. Акцент планируем сделать на аграриях с прифронтовых территорий, ВПО и женщинах", - написал Коваль.

Министр уверен, что программа не только даст возможность получить фермерам собственное жилье, но и поможет развить аграрную отрасль и обеспечить социальную стабильность села.

Напомним:

Государственная программа "еОселя" доминирует на рынке и не оставляет пространства для развития рыночной ипотеки.