Державна програма "єОселя" пригнічує розвиток ринкової іпотеки – НБУ

Державна програма "єОселя" домінує на ринку та не залишає простору для розвитку ринкової іпотеки.

Про це повідомляється в грудневому звіті НБУ про фінансову стабільність.

Через пільгові умови державної програми банкам складно конкурувати звичайними ринковими продуктами, а клієнти не зацікавлені в дорожчих кредитах поза програмою. Тому майже всі іпотечні кредити в Україні зараз видаються в межах "єОселі".

"Іпотечне кредитування триває лише в межах єОселі, кредитів поза програмою одиниці", – йдеться у звіті.

Понад 90% іпотечних кредитів видають три державні банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк), а серед учасників програми є такі, що досі не видали жодного кредиту.

НБУ вважає, що "наявність єОселі й надалі віднаджуватиме клієнтів від альтернативних пропозицій, а банки – від впровадження несубсидійованих продуктів".

Ситуацію ускладнює те, що покупці вважають первинний ринок ризикованим через непрозорість та безпекові ризики. У першому півріччі лише 5% угод укладалися із залученням іпотеки, але надалі ця частка знизилася до 4%, що співмірно з показниками 2021 року. Майже половину всіх кредитів з початку року банки видали на об’єкти у Києві та Київській області.

"Надалі дизайн програм державної підтримки має забезпечувати домінування ринкових механізмів, зокрема для визначення розміру ставки, та орієнтацію лише на тих позичальників, які цього потребують. Це стосується і програми "Доступні кредити 5-7-9%", і програми "єОселя". Стратегії розвитку цих програм та діяльності установ – розпорядників мають бути оновлені з урахуванням потреб ринку", – йдеться у звіті.

Нагадаємо:

В Україні почали видавати молоді іпотечні кредити за програмою єОселя, згідно з якими українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку, сплативши вдвічі нижчий перший внесок — від 10% від вартості житла.