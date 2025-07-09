На рік перекриють пішохідний міст у Голосіївському районі Києва

У Києві з 10 липня орієнтовно до червня 2026 року перекриють пішохідний міст через вулицю Саперно-Слобідську в Голосіївському районі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Рух транспорту вулицею частково обмежать.

Обмеження пов’язані із проведенням протиаварійних робіт на мосту.

Перехід через вулицю Саперно-Слобідську влаштують наземним пішохідним переходом, а рух транспорту цією вулицею обмежуватимуть частково.

Нагадаємо:

У Києві з 3 липня орієнтовно до серпня 2026 року частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині просп. Миколи Бажана з Дніпровською набережною.