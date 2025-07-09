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В Киеве на год перекроют надземный переход в Киеве на год

Виктор Волокита — 9 июля, 20:00
В Киеве на год перекроют надземный переход в Киеве на год

В Киеве с 10 июля ориентировочно до июня 2026 года перекроют пешеходный мост через улицу Саперно-Слободскую в Голосеевском районе.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Движение транспорта по улице частично ограничат.

Ограничения связаны с проведением противоаварийных работ на мосту.

Переход через улицу Саперно-Слободскую устроят наземным пешеходным переходом, а движение транспорта по этой улице будут ограничивать частично.

Напомним:

В Киеве с 3 июля ориентировочно до августа 2026 года частично ограничат движение транспорта по путепроводу на пересечении просп. Николая Бажана с Днепровской набережной.

Киев ремонт

ремонт

В Киеве на год перекроют надземный переход в Киеве на год
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