У Києві на рік обмежать рух на перетині двох магістралей

У Києві з 3 липня орієнтовно до серпня 2026 року частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині просп. Миколи Бажана з Дніпровською набережною.

Про це повідомили у "Київавтодорі".

Обмеження руху пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро "Осокорки". Роботи виконуватимуть поетапно.

На першому етапі обмежать рух половиною шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку Осокорків. Рух в обидва напрямки відбуватиметься протилежною стороною шляхопроводу.

На час проведення капітального ремонту рух автотранспорту шляхопроводом здійснюватиметься за тимчасовою схемою.

Шляхопровід біля станції метро "Осокорки" відносно новий, його побудували в 1990 році, але обстеження 2023 року виявило суттєві дефекти на об'єкті: зношення гідроізоляції, руйнування залізобетонних конструкцій, оголення та корозію арматури, утворення тріщин і відшарування бетону.

Капітальний ремонт передбачає повну заміну шляхопроводу з облаштуванням нових опор, балок прогонових будов, мостового полотна тощо.

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