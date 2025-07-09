У Мінрозвитку попередили про зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

Міністерство розвитку громад та територій України повідомляє про тимчасові зміни у системі єЧерга для автобусних маршрутів через пікове навантаження пункті пропуску "Шегині - Медика".

Про це повідомили в пресслужбі Мінрозвитку.

Щоб зменшити навантаження, з 00:00 10 липня через "Шегині - Медика" у єЧерзі зможуть реєструватись лише регулярні автобусні рейси.

Таким чином, нерегулярні маршрути тимчасово не зможуть обрати цей пункт для перетину кордону.

У Мінрозвитку зазначають, що ці зміни стосуються лише виїзду з України, а на в’їзд до країни змін немає.

Також повідомляється, що альтернативою для нерегулярних рейсів є пункт "Нижанковичі – Мальховичі". Він був відкритий наприкінці 2023 року, працює за механізмом скоординованого контролю та має пропускну здатність до 50 автобусів на виїзд щодоби.

У Мінрозвидку розповіли, що протягом червня на напрямку "Шегині – Медика" спостерігались значні черги, що сягали до 10 годин. Причини – сезонне збільшення потоку пасажирів та реконструкція пункту пропуску.

Нагадаємо:

8 липня тимчасово було призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове – Лонья" на українсько-угорському кордоні у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди.