На кордоні з Угорщиною тимчасово призупинив роботу пункт пропуску "Дзвінкове – Лонья"

8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове – Лонья" на українсько-угорському кордоні у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

ДПСУ закликає врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.

"Для перетинання кордону рекомендуємо скористатися найближчими пунктами пропуску – "Косино" або "Велика Паладь"", – наголосили прикордонники.

Нагадаємо:

У пункті пропуску на кордоні з Румунією "Солотвино – Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00.

З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса.