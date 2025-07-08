На кордоні з Угорщиною тимчасово призупинив роботу пункт пропуску "Дзвінкове – Лонья"
8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове – Лонья" на українсько-угорському кордоні у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
ДПСУ закликає врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.
"Для перетинання кордону рекомендуємо скористатися найближчими пунктами пропуску – "Косино" або "Велика Паладь"", – наголосили прикордонники.
Нагадаємо:
У пункті пропуску на кордоні з Румунією "Солотвино – Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00.
З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса.