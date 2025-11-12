Комітет Ради підтримав законопроєкти про пільги для імпортерів деталей для дронів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкти №14169 та №14170 про розширення пільг для імпортерів товарів оборонного призначення, які займаються виробництвом безпілотників.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Це дасть змогу ввозити комплектуючі не лише для виробництва й ремонту, а й для модернізації БПЛА, спростить митні процедури, врегулює зміну цільового використання імпортованих товарів і передбачить пільги для техніки, втраченої або знищеної під час випробувань чи бойового застосування.

"Мета — здешевити виробництво, розблокувати ресурси оборонних підприємств і прискорити постачання сучасної техніки силам безпеки й оборони України", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо:

Уряд дозволив Фонду розвитку інновацій закуповувати спеціальні інноваційні технології, зокрема робототехніку, безпілотні системи тощо без застосування процедур закупівель, визначених законодавством.