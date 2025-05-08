НАЗК перевірило "Ліси України": знайшло корупційні ризики та ініціювало розслідування

НАЗК завершило перевірку роботи із запобігання і виявлення корупції у державному спеціалізованому господарському підприємстві "Ліси України" та ініціювало п’ять кримінальних розслідувань.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Корупційні ризики виникають через відсутність чітких механізмів відбору лісових ділянок для будівництва автомобільних доріг і вирубки дерев, що створює підстави для зловживань", - розповіли в НАЗК.

Зокрема, посадовці однієї із філій підприємства необґрунтовано запланували у 2023 році будівництво лісової автомобільної дороги, хоча частину цієї дороги вже збудували в попередні роки.

В повідомленні НАЗК також йдеться, що корупційні ризики виникають через зволікання ДП "Ліси України" в оформленні правоустановчих документів на користування землями лісового фонду. Це призводить до зловживань із вилученням лісових ділянок з лісового фонду, нецільового їх використання та вирубування дерев.

Підтвердженням цього є близько 50 розпочатих кримінальних справ у цій сфері. Зокрема за ініціативи НАЗК розпочаті п’ять кримінальних проваджень.

Нагадаємо:

Господарський суд Чернігівської області стягнув з ДП "Ліси України" 850 тис грн шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Держпідприємство не змогло запобігти вирубці дерев у заповіднику "Торчин".