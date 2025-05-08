НАПК проверило "Леса Украины": нашло коррупционные риски и инициировало расследования

НАПК завершило проверку работы по предотвращению и выявлению коррупции в государственном специализированном хозяйственном предприятии "Леса Украины" и инициировало пять уголовных расследований.

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Коррупционные риски возникают из-за отсутствия четких механизмов отбора лесных участков для строительства автомобильных дорог и вырубки деревьев, что создает основания для злоупотреблений", - рассказали в НАПК.

В частности, должностные лица одного из филиалов предприятия необоснованно запланировали в 2023 году строительство лесной автомобильной дороги, хотя часть этой дороги уже построили в предыдущие годы.

В сообщении НАПК также говорится, что коррупционные риски возникают из-за промедления ГП "Леса Украины" в оформлении правоустанавливающих документов на пользование землями лесного фонда. Это приводит к злоупотреблениям с изъятием лесных участков из лесного фонда, нецелевого их использования и вырубки деревьев.

Подтверждением этого является около 50 начатых уголовных дел в этой сфере. В частности по инициативе НАПК начаты пять уголовных производств.

Напомним:

Хозяйственный суд Черниговской области взыскал с ГП "Леса Украины" 850 тыс грн ущерба, причиненного нарушением законодательства об охране окружающей природной среды. Госпредприятие не смогло предотвратить вырубку деревьев в заповеднике "Торчин".