У Реєстрі збитків відкриють дві нові категорії

В Реєстрі збитків, завданих агресією Росії проти України, до кінця року відкриють дві нові категорії: для бізнесу та державного сектору.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками онлайн-зустрічі з керівництвом Реєстру збитків України.

"Люди чекають не на папери, а на реальні виплати. Працюємо заради цього. Плануємо: найближчими тижнями відкрити кілька нових категорій заяв у "Дії"; до кінця року — відкрити категорії для бізнесу та державного сектору", - розповіла Свириденко.

В повідомленні пресслужби Кабміну йдеться, що сторони обговорили, що для ефективної роботи системи потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд, а його наповнення може відбуватись як за рахунок заморожених російських активів, так і від частини доходів від експорту російської нафти й газу.

"Очікується, що у грудні в Гаазі під час Дипломатичної конференції відбудеться підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України. Це відкриє шлях до запуску реального механізму виплат постраждалим.

Разом із партнерами активно працюємо над тим, щоб до практичної реалізації механізму долучалися нові держави-учасниці", - зазначила прем'єр.

Нагадаємо:

Уряд на початку вересня схвалив 6 нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії.