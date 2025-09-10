В Реєстрі збитків незабаром з'являться 6 нових категорій

Уряд схвалив 6 нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Невдовзі українці зможуть зафіксувати такі злочини держави-терориста:

А1.2 Вимушене переміщення за межі України

А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей

А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих

А3.3 Втрата житла або місця проживання

А3.4 Втрата оплачуваної роботи

А3.5 Втрата приватного підприємництва

"Ми додатково повідомимо, коли подання заяв у Дії стане доступним за кожною з цих категорій. Слідкуйте за оновленнями", – зазначили в Мінцифри.

Нагадаємо:

Станом на квітень українці подали через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії, понад 20 тисяч заявок.