В Україні планують нове управління відходами руйнувань внаслідок війни

В Україні розглядають можливість повного "життєвого циклу" відходів руйнувань внаслідок війни — від їх утворення до повторного використання матеріалів.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки за результатами круглого столу "Координаційний захід з управління відходами руйнувань", організованому міністерством спільно з Консорціумом проєкту Debris2Resources (програма LIFE за підтримки ЄС).

Зокрема, йшлося про необхідність впровадження переддемонтажного аудиту для оцінки складу матеріалів і ризиків безпеки, створення мережі легальних майданчиків для оброблення відходів, а також розвиток ефективної логістики, без якої економіка перероблювання не працює.

"Відходи руйнувань — це не лише виклик, а й потенційний ресурс для відбудови. Наше завдання — створити зрозумілі правила, посилити координацію між органами влади та громадами й забезпечити безпечне та ефективне управління цими матеріалами", — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко.

Довідково:

Проблема відходів руйнувань є однією з найскладніших у процесі повоєнного відновлення України. Мільйони тонн уламків часто залишаються перемішаними без чіткого статусу, а громади змушені працювати в умовах нестачі даних, відсутності уніфікованих правил та підвищених безпекових ризиків, зокрема через можливу наявність вибухонебезпечних предметів і небезпечних матеріалів, таких як азбест.

Нагадаємо:

В Україні від початку повномасштабного російського вторгнення програма розвитку ООН (ПРООН) допомогла розчистити 1 мільйон тонн завалів.